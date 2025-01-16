Kaliforniya'da Orman Yangını Şiddetleniyor

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LOS ANGELES, 16 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Altadena bölgesinde orman yangınında hasar gören yapıları kontrol eden itfaiyeciler, 15 Ocak 2025.

İtfaiye ekipleri çarşamba günü Güney Kaliforniya'da birden fazla büyük orman yangınıyla mücadele ederken, bölgenin bazı kısımları yeni bir tehlikeli Santa Ana Rüzgarı nedeniyle son derece kritik yangın koşullarına hazırlanıyor.

Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları en az 25 kişinin ölümüne ve 12.300'den fazla yapının tahrip olmasına neden oldu. Yerel yetkililer, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak en az 26 kişiden haber alınamadığını doğruladı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)