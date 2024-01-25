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Kaliforniya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan Sürücü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Kaliforniya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan Sürücü Helikopterle Kurtarıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hızlı akan bir deredeki yolu geçmeye çalışan sürücü, aracıyla sürüklenerek derede 15 saat mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin sürücüyü helikopterle kurtardığı görüntüler kameraya yansıdı. Kaliforniya'nın Livermore ilçesinde bir kadın, aracıyla dere yolunu geçerken şiddetli yağışların fırtınaya dönüşmesi sonucunda debisi yükselen derede aracıyla sürüklendi. Ters dönen aracıyla derenin ortasında 15 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen kadını ertesi gün yakınlarda kamp kuran kişiler fark etti. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri kadını helikopterle kurtardı.

25.01.2024 - 14:16,
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? ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hızlı akan bir deredeki yolu geçmeye çalışan sürücü, aracıyla sürüklenerek derede 15 saat mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin sürücüyü helikopterle kurtardığı görüntüler kameraya yansıdı.

Kaliforniya'nın Livermore ilçesinde bir kadın, aracıyla dere yolunu geçerken şiddetli yağışların fırtınaya dönüşmesi sonucunda debisi yükselen derede aracıyla sürüklendi. Ters dönen aracıyla derenin ortasında 15 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen kadını ertesi gün yakınlarda kamp kuran kişiler fark etti. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri kadını helikopterle kurtardı.

Kaliforniya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan Sürücü Helikopterle Kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kaliforniya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Mahsur Kalan Sürücü Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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