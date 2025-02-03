Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan\'ın Son Yolculuğu

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İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan (97) için memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir'in inşası sırasında Anıtkabir Kitabeleri'nin yazılışında çalışan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Etem Çalışkan, 1 Şubat'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çalışkan için Mersin Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene eşi Güngör Çalışkan, çocukları Raci Çalışkan, Adnan Çalışkan ve Dilek Çalışkan'ın yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

'ÇOCUKLUĞUM SONA ERDİ'

Törende konuşan Raci Çalışkan, Babam için son derece kıymetli olan memleketimize ne yazık ki son kez dönmüş bulunmaktayız. Memleket sevdalısı babamın yegane isteği, 'Ben tarlada doğdum, memleket toprağıma döneceğim' ifadeleriydi. Buna katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bizim için çok anlamlı bir durum bu. Babam bir okuldu. Ömrü boyunca bir akademinin 1 yıl içerisinde yetiştirdiği öğrenci sayısından daha fazla öğrenci yetiştirdi. Şu an öğrencilerinin öğrencileri üniversitelerde ders veriyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Ömrüm babamla birlikte geçti, hiç ayrılmadık. Son günlerine kadar hala bana bir şeyler öğretiyordu. Ama ne yazık ki artık sonuna geldik. Benim için en önemli duygulardan biri çocuk olmak, ne yazık ki dün benim çocukluğum sona erdi. Bana hakkını helal etsin dedi. Törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Çalışkan'ı andıkları birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Çalışkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesine götürüldü.