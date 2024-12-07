Kalkan-34 Operasyonu: 48 Kaçakçı Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Kalkan-34" operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen "Kalkan-34" operasyonu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Yürütülen denetimlerde 383 bin 969 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "28 bin 622 personel, 9 bin 36 ekip ile 5 bin 760 noktada; 4 bin 528 metruk bina, 8 bin 72 umuma açık yer, 439 terminal ve 5 bin 906 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 945 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı" dedi.