Kalla'dan Kırılgan Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kalla'dan Kırılgan Ateşkes Değerlendirmesi

04.06.2026 18:18
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Kaja Kallas, ABD arabuluculuğundaki ateşkesin kırılgan olduğunu ve Hizbullah'ın reddettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında varılan ancak Hizbullah'ın reddettiği ateşkesin "tam ölçekli çatışmalara dönülmesini önleme" şansı sunduğunu ancak kırılgan olduğunu belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında varılan ancak Hizbullah'ın reddettiği ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin "tam ölçekli çatışmalara dönülmesini önleme" şansı sunduğunu kaydeden Kallas, "Ancak Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerinin ölümü ve devam eden çatışmalar, varılan anlaşmanın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor." ifadesini kullandı.

"Hizbullah'ın oluşturduğu tehdidi azaltmanın en iyi yolu, Lübnan devletini, kurumlarını güçlendirmek ve devletin güç kullanma tekelini yeniden tesis etmektir." değerlendirmesini yapan Kallas, bu çabayı desteklemek için AB'nin Lübnan Silahlı Kuvvetlerine ek 100 milyon avro destek sağlamayı kabul ettiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirmiş ve İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmayı sürdüreceklerini söyleyerek ateşkesi reddetmişti.

UNIFIL, Lübnan'ın güneydoğusundaki bir mevzilerine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 1 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğini ve 2 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalla'dan Kırılgan Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika

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