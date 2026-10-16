Kallas, ABD'yi Rusya'ya karşı baskıyı artırmaya çağırdı; yeni yaptırım paketi hazırlanıyor - Son Dakika
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Kallas, ABD'yi Rusya'ya karşı baskıyı artırmaya çağırdı; yeni yaptırım paketi hazırlanıyor

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Ukrayna savaşı için ABD'yi Rusya'ya karşı baskıyı artırmaya çağırdı. Kallas, Rusya'dan ateşkese dair işaret olmadığını belirterek yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını, Rusya'ya sunulacak güvenlik talepleri listesi hazırladıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'ye Rusya üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ikinci günkü oturumları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savaşı sona erdirmeye, ateşkese veya barış sürecine katılmaya istekli olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirten Kallas, Moskova üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kallas, "Elbette bunu dünyanın dört bir yanındaki tüm ortaklarımızla birlikte yapmayı umuyoruz." dedi.

ABD'li ortaklarını da Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya ikna etmeye çalıştıklarını aktaran Kallas, "Bu savaşı sona erdirmek istiyorsak saldırganı sıkıştırmalıyız. Çünkü mesele yalnızca bu savaşı bitirmek değil, Rusya'nın yeni savaşlar başlatmamasını da sağlamak." diye konuştu.

Rusya'ya sunulmak üzere güvenlik kaygıları ve talepler listesi hazırlandı

Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla, olası müzakerelerde Rusya'ya sunulması gereken Avrupa'nın güvenlik kaygılarını ve taleplerini içeren bir liste hazırladıklarını bildirdi.

Bu kaygı ve taleplerin Rusya'ya da iletilmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, karşılığında taviz alınmadan Moskova'nın tüm isteklerinin karşılanmasından kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Kallas, "Ancak elbette ABD'li müttefiklerimizle şu anda bunun çok zor olduğunu görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın savunma kapasitesi de gündemde

Ukrayna'nın Starlink uydu iletişim sistemine bağımlılığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kallas, sistemin Kiev için kritik önemini koruduğunu, Avrupa'nın kısa vadede bu sistemin sağladığı imkanların yerini dolduramayacağını söyledi.

Kallas, AB liderlerinin Avrupa'nın savunmaya hazırlık durumunu da görüşeceğini belirterek, Avrupa Savunma Ajansının giderilmesi gereken kritik kabiliyet ve sanayi kapasitesi eksikliklerini tespit ettiğini aktardı.

Bu eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların uygulanması gerektiğinin altını çizen Kallas, "Bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıyız çünkü bu kabiliyetlere kendimiz de ihtiyaç duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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