Kallas, Esed sonrası ziyarette AB'nin kurumlara destek vermeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Kallas, Esed sonrası ziyarette AB'nin kurumlara destek vermeye hazır olduğunu söyledi

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Esed sonrası ilk resmi Suriye ziyaretinde AB'nin kurumlara destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Kallas, yatırım için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlar gerektiğini, savaşın ardından 3 milyondan fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yatırım çekebilmesi için güvenliğe, hukukun üstünlüğüne ve işleyen kurumlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, AB'nin bu kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kallas, Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'ye düzenlediği ilk resmi ziyarette Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki geçişin öncelikle yıllardır barış, özgürlük ve gelecek bekleyen Suriyeliler için önemli olduğunu dile getiren Kallas, AB'nin kapsayıcı ve barışçıl bir geçişi desteklemek için siyasi ve ekonomik araçlarını kullandığını belirtti.

Kallas, Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB'nin hızla harekete geçerek Suriye'nin toparlanması ve yeniden imarını desteklemek amacıyla ekonomik yaptırımları kaldırdığını hatırlatarak, AB ile Suriye arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırıldığına ve mayıs ayında üst düzey siyasi diyalog başlatıldığına işaret etti.

Daha fazla yatırım çekmeyi ve ortaklığı geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kallas, bunun Suriye tarafının atacağı adımlara da bağlı olduğunu söyledi.

Teknik, siyasi ve güvenlik konularındaki temaslara dikkati çeken Kallas, gelecek yazdan önce yeni bir üst düzey siyasi diyalog toplantısı yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Şam'ın Cobar Mahallesi'ni ziyaret ederek Esed rejiminin yol açtığı yıkımı gördüğünü belirten Kallas, AB'nin toparlanma, insani yardım, kurumların güçlendirilmesi ve mayınların temizlenmesi için destek sağladığını söyledi.

Kallas, yeniden imar için özel sektör yatırımlarının önemine vurgu yaparak, şirketlerin yatırım kararı verebilmesi için güvenli bir ortama, hukukun üstünlüğüne ve iyi işleyen kurumlara ihtiyaç duyduğunu, bir uyuşmazlık halinde mahkemelere başvurabileceklerine ve adil karar alabileceklerine güvenmeleri gerektiğini anlattı.

AB'nin Suriye'de kurumların inşasına yardım etmeye hazır olduğunun altını çizen Kallas, bunun yatırımları ve istihdamı destekleyeceğini ifade etti.

Kallas, savaşın ardından üç milyondan fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirterek, mültecilerin dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini dile getirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, bunun için güvenlik, konut, okul ve yeniden topluma katılım imkanlarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kallas, "Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden entegrasyonu da büyük bir adım. Kürtlerin hakları korunmalı. Süveyda'da da güven inşası ve diyalog son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Şam'daki temaslarında bölgesel güvenliğin de ele alındığını aktaran Kallas, Suriye'nin İran ile ABD arasındaki çatışmanın dışında kalma tercihinin çatışmanın ülkeye yayılmasını önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na saygı çağrısı

Suriye ile İsrail arasında güvenlik düzenlemelerine ilişkin görüşmelere değinen Kallas, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas ayrıca Suriye hükümetinin ülkedeki Rus askeri varlığını azaltabileceğine inandıklarını ve AB'nin Suriye için güvenilir bir ortak olabileceğini belirtti.

Avrupa'nın Suriye'deki geçişin başarılı ve kalıcı olmasını istediğini dile getiren Kallas, gelişen ilişkilerin Suriyelilerin günlük yaşamında somut iyileşmelere dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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