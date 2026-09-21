Kallas, Husilerin Babulmendeb kazanımı üzerine AB'yi Aspides'e destek vermeye çağırdı - Son Dakika
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Kallas, Husilerin Babulmendeb kazanımı üzerine AB'yi Aspides'e destek vermeye çağırdı

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, üye ülkeleri Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna hava ve deniz unsurlarıyla daha fazla destek vermeye çağırdı. Kallas, 19 Eylül'de bakanlara gönderdiği mektupta Husilerin Babulmendeb'de daha büyük koz elde ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkeleri AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna hava ve deniz unsurlarıyla daha fazla destek vermeye davet etti.

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre Kallas, 19 Eylül'de üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarına gönderdiği mektubunda, Yemen'de İran destekli Husilerin Meyyun (Perim) ve Haniş Takımadası ile Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirerek Babulmendeb Boğazı'nda "daha büyük koz" elde ettiğini belirtti.

Kallas, bölgedeki durumun halihazırda Avrupa'nın çıkarlarını etkilediğini kaydederek üye ülkelere Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna hava ve deniz unsurlarıyla daha fazla destek verme çağrısında bulundu.

AB'nin Aspides misyonu

AB, Şubat 2024'te Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik "Aspides" misyonunu başlatmıştı.

Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması amacıyla yetkilendirilmişti.

Söz konusu misyon, Babulmendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda faaliyet gösteriyor.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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