Kallaş: İsrail'in Saldırıları Meşru Müdafaa Değil
Kallaş: İsrail'in Saldırıları Meşru Müdafaa Değil

09.04.2026 12:30
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını eleştirerek geniş yıkımın haklı olmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğünü ve bunların meşru müdafaa kapsamına girdiğinin savunulmasının zor olduğunu belirterek, İsrail'in eylemlerinin ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına soktuğunu vurguladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, bu kadar büyük bir yıkıma yol açmayı haklı çıkarmaz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in dün geceki saldırılarında yüzlerce kişi öldü, bu nedenle bu kadar sert eylemlerin meşru müdafaa kapsamına girdiğini savunmak zor." değerlendirmesini yapan Kallas, şöyle devam etti:

"İsrail'in eylemleri ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına sokuyor. İran ateşkesi Lübnan'ı da kapsamalıdır. Hizbullah, kabul ettiği gibi silahsızlanmalıdır. AB, Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını desteklemektedir."

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
