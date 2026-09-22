Kallas UCM'nin büyük baskı altında olduğunu söyledi, Gazze'de delillere dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kallas UCM'nin büyük baskı altında olduğunu söyledi, Gazze'de delillere dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UCM'nin 'büyük baskı' altında olduğunu söyleyen AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mahkemenin korunması gerektiğini vurguladı. Kallas, Gazze'de olası savaş suçlarına ilişkin delillerin yok edilmemesi çağrısı yaptı.

NEW Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "büyük baskı" altında olduğunu belirterek, mahkemenin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İnsancıl Hukuku Güvence Altına Alan İnsani Diplomasi" başlıklı yan etkinlikte konuştu.

Uluslararası insancıl hukukun uygulanması konusunda hesap verebilirliğin önemine dikkati çeken Kallas, mevcut mekanizmaların korunması gerektiğini belirterek, ulusal mahkemelerin yanı sıra uluslararası mahkemeler, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve UCM'nin savunulması gerektiğini ifade etti.

Kallas, "Olması gerekenin aksine UCM şu anda büyük bir baskı altında." dedi.

UCM'ye ve hakimlerine yönelik baskının yalnızca bir kurumla ilgili olmadığını vurgulayan Kallas, "Bunlar, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan uluslararası hukuk düzenine bağlılık konusunda soru işaretleri doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Kallas, UCM'nin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"Sorun hukuk değil, cezasızlık"

Uluslararası hukukun daha önce hiç olmadığı kadar gelişmiş ve erişilebilir durumda olduğunu dile getiren Kallas, "Hukuk sorun değil, cezasızlık sorun. Cezasızlık da cezasızlığı doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, adli mekanizmaların savunulması gerektiğini belirterek, mevcut mekanizmaların yetersiz kaldığı durumlarda yenilerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

"Adaleti sağlama iradesi varsa, her zaman bir yol vardır." diyen Kallas, hukuki davaların gerektiği şekilde oluşturulabilmesi için delillerin toplanması ve korunmasının önemine dikkati çekti.

Gazze'deki delillerin korunması çağrısı

Kallas, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden önce AB'nin savaş suçlarını belgeleyen kişileri desteklediğini, Afganistan'da ise BM öncülüğündeki soruşturmanın oluşturulmasına katkı sağladığını anlattı.

Gazze'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmasıyla olası savaş suçlarına ilişkin delillerin yok edilmemesinin önemine işaret eden Kallas, hesap verebilirliğin "seçici" olmaması gerektiğini vurguladı.

Kallas, "Suriye, Afganistan, Gazze veya çatışmanın yaşandığı herhangi bir yerde, hesap verebilirlik seçici olamaz. Aksi halde bütün sistem sorgulanır." dedi.

Kallas ayrıca Ukrayna, Sudan, Etiyopya, Haiti, Myanmar ve Yemen'in yanı sıra Gazze'de de uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin ihlal edildiğini belirterek, sivillerin öldürüldüğünü, hastaneler ile okulların hedef alındığını ve insani yardıma erişimin engellendiğini söyledi.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıPolitikaGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncunun kiracısına dayak Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu
Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3’ ü çocuk 4 kişi öldü Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3' ü çocuk 4 kişi öldü
Komşuları evinin önünde buldu 55 yaşındaki adamın acı sonu Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Karaman Ermenek’te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti Karaman Ermenek'te kontrolden çıkan sürat motorundaki 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun İlkadım’da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi Samsun İlkadım'da intihara kalkışan 22 yaşındaki ABD vatandaşı kadın indirildi
Odayı duman kaplayınca uyandılar İnegöl’de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi Odayı duman kaplayınca uyandılar! İnegöl'de yaşlı çift sobadan sızan gazdan etkilendi
10:09
Rahatlığı pes dedirtti Manisa’daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı
09:58
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
09:19
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler Saldırgan böyle kaçtı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
09:03
Stadyum girişinde skandal görüntü Polise tükürdüler
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler
08:39
Manisa’da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı
08:34
Erdoğan’dan Hamdi Ulukaya’ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 10:16:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Kallas UCM'nin büyük baskı altında olduğunu söyledi, Gazze'de delillere dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement