Kalp Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

19.03.2026 13:49
Van'da kalp kapakçığı çürüyen kadın, mitral kapak değişimiyle sağlığına kavuştu.

Van'da kalp kapakçığı çürüyen hasta kadın, gerçekleştirilen mitral kapak değişimi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

35 yaşındaki Özlem Savaş, nefes darlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp kapağında çürüme tespit edilen Savaş, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Tahir Olgaç ve Uzman Doktor Uğur Postal tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonla hastanın mitral kapak değişimi işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Olgaç, basın mensuplarına, sağlığına kavuşan hastanın taburcu edildiğini söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Olgaç, şunları kaydetti:

"Yapılan incelemelerde hastanın kalp kapakçığında ciddi bir kaçırmanın olduğu gördük. Hastanın hemen işlemlerinin yapılmasını sağladık. Hastanın genel durumunun kötüleştiğini fark ettiğimizde ameliyata almaya karar verdik. Ameliyatı başarılı geçti, kalp kapağını değiştirdik. Şu an her şey yolunda, hastamızı bir aydır misafir ediyorduk. Bugün de hastamızı evine göndermeyi planlıyoruz."

Postal ise "Hastamız sağlığına kavuştu. Ameliyatımız 4 saat sürmüştü. Ameliyat esnasında herhangi bir sorun gerçekleşmedi. Planlı bir şekilde operasyonu gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hastane, Güncel, Van, Son Dakika

