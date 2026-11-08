Kalp Kardeşleri grubu Antalya'da hastanede organ bağışı için buluştu - Son Dakika
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Kalp Kardeşleri grubu Antalya'da hastanede organ bağışı için buluştu

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Kalp Kardeşleri grubu Antalya\'da hastanede organ bağışı için buluştu
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Kalp Kardeşleri grubu Antalya\'da hastanede organ bağışı için buluştu
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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde farklı yıllarda kalp nakli olan hastalar, 'Kalp Kardeşleri' grubuyla 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bir araya gelerek organ bağışına dikkati çekti. Hastalar, deneyimlerini paylaşarak organ bağışı için çağrıda bulundu.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde farklı yıllarda kalp nakliyle yaşama tutunan hastalar, kurdukları "Kalp Kardeşleri" grubuyla hem dayanışmalarını sürdürüyor hem de organ bağışının önemine dikkati çekiyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan kalp nakli hastaları, kendilerine yeni bir hayat sunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir araya gelerek nakil sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaşıyor.

"Sevgimiz kalpten geliyor" sloganıyla buluşan grup üyeleri, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ile bir araya geldi.

Nakil sonrasında yeniden sağlığına kavuşan hastalar, yaşamlarındaki değişimi anlatarak organ bağışının daha fazla kişiye ulaşması için çağrıda bulundu.

2,5 yıl kalp nakli bekledi

Mali müşavir Öznur Günal, AA muhabirine, 2 Ekim 2025'te gerçekleştirilen kalp nakliyle yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2008'den bu yana kardiyomiyopati hastalığı nedeniyle kalp pili kullandığını belirten Günal, uzun yıllar tedavi gördüğünü, 2023'te yapay kalp destek cihazı takıldığını ve yaklaşık 2,5 yıl nakil beklediğini anlattı.

Bir gece aldığı telefonla hayatının değiştiğini ifade eden Günal, "Gerçekten bu konuda duyarlı bir ailenin vermiş olduğu umut ışığıyla hayatım adeta yeniden başladı. Hayata yeniden tutunmak, her an her şey olabilecek korkusundan sıyrılıp tekrar sosyalleşmek, insanların içine karışmak çok güzel bir duygu." dedi.

Kendisinin nakil sayesinde yaşama tutunmasını sağlayan donör ailesine minnettar olduğunu ifade eden Günal, bağışlanan organlarla 5 kişinin hayatına dokunulduğunu, donör ve ailesini unutmadığını dile getirdi.

Nakil sonrasında diğer hastalarla bir araya geldiklerini anlatan Günal, organ bağışının önemini daha fazla kişiye duyurmak istediklerini belirtti.

Evlilik yıl dönümünde kalp nakli oldu

Kalp naklinin üzerinden 16 yıl geçen Mehtap Kaya da 41 yaşındayken gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kaya, nakil için 4 ay beklediğini belirterek, "Evlilik yıl dönümümüzde kalp nakli oldum. Bağışlayan aileye her zaman minnettarım. Onlara yeniden başsağlığı diliyorum. Nakil beklerken organ bağışının önemini daha iyi anladım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Nakil olan hastalarla iletişimlerini sürdürdüklerini anlatan Kaya, sosyal medya grupları aracılığıyla haberleştiklerini, her yıl düzenlenen kahvaltı ve etkinliklerde hastalar, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla buluştuklarını kaydetti.

"Bağışlanan 14'üncü kalp bana nasip oldu"

Konya'da yaşayan Mehmet Ali Aytekin, 16 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde kalp nakli olduğunu, bu süreçte 2,5 yıl hastanede beklediğini söyledi.

Beklediği dönemde 13 kez uygun kalp bulunduğunu ancak çeşitli nedenlerle naklin gerçekleşmediğini belirten Aytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede beklediğim süreçte bağışlanan 14'üncü kalp bana nasip oldu. Sağlığımıza kavuştuktan sonra kenara çekilmedik. 'Birbirimizin dilinden en iyi biz anlarız' diyerek diğer nakilli hastalarla irtibata geçtik. Aynı süreçleri yaşadığımız için birbirimize destek oluyoruz. Nakil olan biri olduğunda ailemize bir kişi daha katılmış gibi seviniyoruz. Bekleyen hastaların nakil olması için herkesi organ bağışına davet ediyorum."

Prof. Dr. Ömer Bayezid ise nakil yaptığı hastaları sağlıklı ve mutlu görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nakil olan hastalarla zaman içinde güçlü bir bağ kurduklarını belirten Bayezid, hastaların kendi aralarında organizasyonlar düzenleyerek hekimleri ve sağlık çalışanlarını da bu buluşmalara davet ettiğini ifade etti.

Bayezid, bu buluşmalar sayesinde hastalarla yıllardır iletişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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