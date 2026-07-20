Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi

Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Fadime Çelikkaya'nın yapılan kontrollerde kalp kriizi geçirdiği anlaşıldı.

Çelikkaya, Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya sevk edildi.

Kulu'da çıkan yangınlar söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli noktalarda çıkan anız ve ev yangınları söndürüldü.

İlçede 5 noktada anız ile Kemaliye Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.