Kalp krizi şüphesiyle 65 yaşındaki hasta Oltu\'dan helikopterle Erzurum\'a ulaştırıldı

Kalp krizi şüphesiyle 65 yaşındaki hasta Oltu'dan helikopterle Erzurum'a ulaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oltu Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 65 yaşındaki hastada kalp krizi şüphesi üzerine ambulans helikopterle sevk edilmesine karar verildi. İlk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledilen hasta tedavi altına alındı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde kalp krizi şüphesi bulunan 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran Yıldız A'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın, acil tetkik ve tedavisi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeye gönderilen ambulans helikopterle İl Hava Ambulans Merkezine getirilen kadın, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine nakledildi.
Hastaneye zamanında ulaştırılan Yıldız A, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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