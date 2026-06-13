Kalp Krizinden İzci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kalp Krizinden İzci Hayatını Kaybetti

13.06.2026 17:26
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Erzurum'da yürüyüşte kalp krizi geçiren izci Nuri Karslı, hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'da ormanlık ve dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren izci hayatını kaybetti.

Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine, gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karslı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye İzcilik Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz teşkilat kurulu üyesi ve 4 tahtalı izci liderlerinden Nuri Karslı, geçirmiş olduğu kalp krizi nedeni ile hakkın rahmetine kavuşmuştur. Liderimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve izcilik camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Karslı için yarın ikindi namazı sonrası Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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