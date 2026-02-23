Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Toprağa Verildi - Son Dakika
Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş Toprağa Verildi
23.02.2026 14:58
27 yaşındaki Uzman Çavuş Kamil Keskin, Tekirdağ'da kalp krizi geçirdikten sonra Muğla'da defnedildi.

Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kamil Keskin'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniçiftlik Jandarma Tim Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kamil Keskin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yapılan otopsinin ardından cenazesi Muğla'daki babaocağına getirilen Keskin için Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Bekar olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Keskin'in cenazesi Toparlar Camisi'nde kılınan namazın ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile siyasi parti temsilcileri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

