Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Özel Harekat Polisi Ayrıldı

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KALP RAHATSIZLIĞI SEBEBİYLE ÖZEL HAREKATTAN AYRILDI

Erzurum'daki trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'ın (30), özel harekat polisi olduğu, kalbindeki rahatsızlık sebebiyle genel idare hizmetlerine alındığı öğrenildi. Bu arada Yıldırım'ın ağustos ayında hayatını Gülşah Evcan ile birleştirdiği düğünün görüntüleri ortaya çıktı. Oltu ilçe merkezinde düzenlenen kır düğününe Muhammet Ayyıldız'ın da katıldığı belirlendi. Görüntülerde, kır düğününde gelini evinden meşalelerle alan Muhammet Yıldırım'ın arkadaşı Muhammet Ayyıldız'la halay çektiği anlar yer aldı.

Kazada hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız(22) Oltu ilçesine bağlı kırsal Özdere Mahallesi'nde, Selim Kılıç'ın (30) ise yarın Erzurum Narmanlı camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Haber: Dursun Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),