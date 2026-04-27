Kalp Sağlığı İçin Akıllı Beslenme Değişiklikleri

Kalp sağlığı için doğru beslenmek önemli ancak sevilen yiyeceklerden vazgeçmek zor. Kardiyologlara göre çözüm, daha akıllı değişiklikler yapmak. Patates cipsi yerine pişirmelik muzdan cips, kremalı soslar yerine baharatlı zeytinyağı, işlenmiş etler yerine balık veya bitkisel proteinler tercih edilebilir. Kahveye şeker ve krema yerine tarçın eklemek, tuz yerine miso ezmesi kullanmak, tatlı krizlerinde meyveli buzlu dondurma yemek, rafine ekmek yerine tam tahıllı ekmek seçmek gibi basit değişiklikler kolesterol, tansiyon ve kilo kontrolünde fark yaratır. Porsiyon kontrolü ve etiket okuma alışkanlığı da önemli.