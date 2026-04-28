Kalp Yetersizliği Farkındalık Haftası'nda Futbol Temalı Etkinlik

28.04.2026 17:40
Türk Kardiyoloji Derneği, kalp yetersizliğine dikkat çekmek için futbol temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kalp, böbrek ve metabolizma hastalıkları arasındaki ilişki vurgulandı.

Kalp yetersizliği, kalbin yeterli kan pompalayamaması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Avrupa'da 15 milyon, ABD'de 6 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon hasta bulunmaktadır ve bu sayının önümüzdeki 10 yılda 2-3 kat artması beklenmektedir. Diyabet, kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi hastalıklar kalp yetersizliğine zemin hazırlayabilir. Kalp krizi geçiren her iki kişiden birinde kalp yetersizliği görülebilir. Kalp yetersizliği hastalarının %50-60'ında hipertansiyon, %35-40'ında diyabet eşlik eder. Diyabetli hastalarda kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış riski 1,5 kat daha fazladır.

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), 'Bugün Farkında Ol, Yarınını Koru' sloganı ve 'Hayatta Uzatmalar Yok, Şimdi Önlemini Al' mesajıyla Kalp Yetersizliği Farkındalık Haftası'na özel futbol temalı bir etkinlik düzenledi. KRM United kampanyası kapsamında Boehringer Ingelheim Türkiye'nin desteği ve teknik direktör Yılmaz Vural'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, TKD Kalp Yetersizliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Hakkı Kaya ve TKD Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan kalp sağlığına dikkat çekti. Kalp, böbrek ve metabolizma sistemlerinin birbiriyle ilişkisi vurgulanarak erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemi belirtildi. Eski kaleci Serdar Kulbilge'nin kaleye geçtiği etkinlikte, Yılmaz Vural, Binali Kartal ve diğer katılımcılar farkındalık için şut çekti.

Prof. Dr. Hakkı Kaya, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, nefes darlığı, çabuk yorulma, ayaklarda şişlik gibi belirtilerin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan ise kalp sağlığının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini anlattı. Yılmaz Vural, sağlığın bir takım oyunu olduğunu ifade ederek vücudun sinyallerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Okan Güner, KRM United projesiyle kardiyovasküler, renal ve metabolik sistemler arasındaki ilişkiye dikkat çekerek erken teşhis farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SON DAKİKA: Kalp Yetersizliği Farkındalık Haftası'nda Futbol Temalı Etkinlik - Son Dakika
