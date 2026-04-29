Kalp Yetersizliği Sessiz İlerliyor, Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Kalp yetersizliği, kalbin vücudun ihtiyaç duyduğu kanı pompalayamaması sonucu ortaya çıkar. En sık nedenler arasında kalp damar tıkanıklıkları, yüksek tansiyon ve diyabet yer alır. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişi bu hastalıkla yaşamaktadır ve Avrupa'ya göre daha genç yaşlarda görülmektedir.

Belirtiler arasında nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik ve gece nefes darlığı ile uyanma sayılabilir. Risk grubunda hipertansiyon, diyabet, obezite ve sigara kullanımı olanlar bulunur. Erken tanı için düzenli kontroller ve kalp ultrasonu (EKO) önerilir.

Tanıda fizik muayene, EKG ve EKO temel yöntemlerdir. Tedavide ilaçlar, tuz kısıtlaması ve yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Hastaların günlük kilo takibi yapması, sigara ve alkolden uzak durması gerekir. Kalp yetersizliği büyük ölçüde önlenebilir; tansiyon kontrolü, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz en etkili korunma yöntemleridir.

Toplumda 'sadece yaşlılarda görülür' gibi yanlış inanışlar tanıyı geciktirmektedir. Doğru tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilir.