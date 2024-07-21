Kamala Harris, Adaylığı Hak Etmek ve Kazanmak İstediğini Belirtti - Son Dakika
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Kamala Harris, Adaylığı Hak Etmek ve Kazanmak İstediğini Belirtti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden'ın liderliği için teşekkürlerini ileterek adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde olduğunu belirtti. Harris, Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen çabayı sarf edeceğini ve Donald Trump'ın aşırıcı gündemini yenmek için her şeyi yapacağını vurguladı.

21.07.2024 23:37
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NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti.

Harris, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı.

Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi.

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

Kaynak: AA

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