Kaman'da Çiçek Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketleri Durduruldu

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesiyle 12 köy ve 1 beldede hayvan hareketleri durduruldu.

Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan bir işletmede küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığının tespit edildiği belirtildi.

Küçükbaş hayvan hareketlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Çadırlıkörmehmet köyünde bulunan bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı çıkmış olup idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Koruma ve gözetim bölgesi sınırları içerisine giren müdürlüğümüze bağlı Çadırlıkörmehmet, Çadrılıhacıbayram, Tepeköy, Yağmurlusarıuşağı, Çadırlıhacıyusuf, İrbişim, Meşeköy, Karahabalı, Savcılıbağbaşı, Demirli, Başköy, Ömerhacılı köyleri ve Kurancılı kasabasındaki küçükbaş hayvan hareketleri yasaklanmıştır."