Kırşehir'in Kaman ilçesinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrolde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaman'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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