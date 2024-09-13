Kamboçya, ABD'nin Yaptırımına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kamboçya, ABD'nin Yaptırımına Tepki Gösterdi

Kamboçya, ABD'nin Ly Yong Phat'a yönelik yaptırımını 'derin üzüntü' ile karşıladı.

13.09.2024 19:17
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PHNOM Kamboçya, ABD'nin Kamboçyalı iş insanı Ly Yong Phat ve Phat'a ait 5 şirkete yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi, karardan dolayı "derin üzüntü" duyulduğunu bildirdi.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Phat ve 5 şirketine yönelik yaptırım kararının "doğrulanmamış haberlere" dayandığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kararından dolayı "derin üzüntü" duyulduğu belirtilerek, kararın "siyasi amaçlı" ve "ikili işbirliği ile karşılıklı güveni güçlendirme ruhuna aykırı" olduğu ifade edildi.

ABD'nin Phat ve 5 şirketine karşı aldığı yaptırım kararının, Kamboçya'nın "insan haklarına bağlılığı, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırmayla mücadele konusundaki kararlı çabalarını dengeli ve doğru bir şekilde temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, Phat'ın, ülkesinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, dün Kamboçyalı iş insanı Phat ve 5 şirketini "çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılan insan ticareti mağduru işçilere yönelik muameleyle ilgili ciddi insan hakları ihlallerinde" rol oynamakla suçlamış ve bunlara yönelik yaptırım kararı almıştı.

Kamboçya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Ly Yong Phat, aynı zamanda senatörlük yapıyor ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin önde gelen bir üyesi olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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