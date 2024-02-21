Kamboçya Başbakanı Hun Manet\'in kardeşi Hun Many, Başbakan Yardımcılığı görevi için onay aldı

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PHNOM Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in kardeşi Hun Many, Başbakan Yardımcılığı görevi için Ulusal Meclisten onay aldı.

Ulusal Meclisin bugünkü oturumunda milletvekilleri, Başbakanın kardeşi 41 yaşındaki Hun Many'nin Başbakan Yardımcısı olarak atanması için oy kullandı.

Oylamada, 125 sandalyeli mecliste oturuma katılan ve tamamı iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) üyesi olan 120 milletvekili Hun Many lehine karar verdi.

Mecliste konuşan Hun Manet, kardeşinin Başbakan Yardımcısı olarak atanmasının, Kamboçya'nın 2050'ye kadar müreffeh bir ülke olma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcılığı oylaması lehine sonuçlanan Hun Many, mevcut Kamu Hizmetleri Bakanlığı görevini de sürdürecek.

Hun Manet'in diğer kardeşi olan 42 yaşındaki Hun Manith ise Savunma Bakanlığının İstihbarat Dairesi Başkanı olarak görev alıyor.

Hun, görevi babasından devraldı

Kamboçya'da 1985'ten itibaren 38 yıl başbakanlık görevini yürüten Hun Sen, 23 Temmuz 2023'te yapılan genel seçimde 5 yıllığına yeniden seçilmiş ancak seçimden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni de Hun Manet'i 7 Ağustos'ta başbakanlık görevine atamıştı.

46 yaşındaki siyasetçi Hun Manet, 22 Ağustos'taki Meclis oturumunda yapılan güven oylamasında 125 milletvekilinden 123'ünün desteğini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı olmuştu.