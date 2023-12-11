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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Başbakanı ile görüştü

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşmek üzere Hanoi'ye ziyaret gerçekleştirdi. İki lider, eğitim, güvenlik, savunma ve sınır konularını ele aldı ve ticaret ile bilim alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Vietnam Başbakanı ile görüştü
11.12.2023 - 18:19,
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, başkent Hanoi'ye ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, Kamboçya Başbakanı Hun, ağustosta göreve gelmesinden bu yana komşu ülke Vietnam'a ilk ziyaretini yaptı.

Başkent Hanoi'de Vietnam Başbakanı Pham ile bir araya gelen Hun, yaptığı açıklamada, ziyareti ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla yaptığını söyledi.

İki lider, görüşmede eğitim, güvenlik, savunma ve sınır konularını ele aldı, ticaret ve bilim alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Vietnam halihazırda Kamboçya'nın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda.

Hun, görevi babasından devraldı

Kamboçya'da 1985'ten itibaren 38 yıl başbakanlık görevini yürüten Hun Sen, 23 Temmuz'da yapılan genel seçimde 5 yıllığına yeniden seçilmiş ancak seçimden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Hun Manet'i 7 Ağustos'ta başbakanlık görevine atamıştı.

46 yaşındaki siyasetçi Hun Manet, 22 Ağustos'taki Meclis oturumunda yapılan güven oylamasında 125 milletvekilinden 123'ünün desteğini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Kaynak: AA
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