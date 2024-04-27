Kamboçya'da askeri mühimmat patlaması: 20 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamboçya'da askeri mühimmat patlaması: 20 asker hayatını kaybetti

Kamboçya\'da askeri mühimmat patlaması: 20 asker hayatını kaybetti

Kamboçya'nın Kampong Speu bölgesindeki askeri üste meydana gelen mühimmat patlamasında 20 asker hayatını kaybetti. Başbakan Hun Manet, olayda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi ve hükümetin tazminat ödeyeceğini açıkladı. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

27.04.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PUNOM Kamboçya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu 20 asker yaşamını yitirdi.

Başbakan Hun Manet, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Kampong Speu bölgesindeki askeri üste mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Hun Manet, hükümetin olayda ölen ve yaralananlar için tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirtilmedi.

Kaynak: AA

Kamboçya, Hükümet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da askeri mühimmat patlaması: 20 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:41 Trabzonsporlu Enis Destan’a 3 maç ceza Trabzonsporlu Enis Destan'a 3 maç ceza
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 17:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kamboçya'da askeri mühimmat patlaması: 20 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement