Kamboçya'da Kara Mayını Patlaması: Bir Çocuk Öldü, İki Kardeş Yaralandı

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PUNOM PEN, 18 Mart (Xinhua) -- Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Oddar Meanchey eyaletinde bir kara mayınının patlaması sonucu bir erkek çocuğu hayatını kaybederken, iki küçük kız kardeşi de ağır yaralandı.

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, patlamanın Pazar sabahı Anlong Veng bölgesinde, manyok çiftliğine giden annelerini takip eden üç kardeşin bir mayınla oynadıkları sırada meydana geldiğini belirtti.

Ratana sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Çocukların mayını bulduktan sonra üzerine vurmaları patlamayı tetiklemiş" dedi.

Yetkili, "Patlamada 8 yaşındaki bir erkek çocuğu hayatını kaybederken, 4 ve 5 yaşlarındaki iki kız kardeşi ise ağır yaralandı. Bu, kara mayınları ve savaş kalıntılarının yarattığı bir trajedi" ifadesini kullandı.

Kamboçya, kara mayınları ve savaş kalıntılarından en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede otuz yıl süren savaş ve 1998'de sona eren iç çatışmalardan geriye 4 ila 6 milyon kara mayını ve çeşitli mühimmatın kaldığı tahmin ediliyor.

Yale Üniversitesi'ne göre ABD 1965-1973 yılları arasında Kamboçya'daki 113.716 bölgeye 230.516 bomba attı.

Resmi bir rapora göre 1979-2023 yılları arasında kara mayınları ve savaş kalıntılarının patlaması sonucu 19.822 kişi hayatını kaybederken, 45.215 kişi de yaralandı yahut ampute oldu.

Kamboçya, 2025 yılına kadar her türlü kara mayını ve savaş kalıntısından kurtulmayı hedefliyor.