Kamboçya'da Mühimmat Patlamasında 20 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kamboçya'da Mühimmat Patlamasında 20 Asker Hayatını Kaybetti

Kamboçya\'da Mühimmat Patlamasında 20 Asker Hayatını Kaybetti

Kamboçya'da meydana gelen mühimmat patlamasında 20 asker hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, patlamanın hatalı kullanımdan kaynaklandığı tespit edildi. Kamboçya Ordu Sözcüsü Tümgeneral Mao Phalla, patlamanın askeri mühimmatın yanlış bir şekilde depolanması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Olayda ayrıca 11 kişi yaralandı ve birçok bina ile köy evi zarar gördü. Patlamamış mühimmatın temizlenmesi için Kamboçya Mayın Eylem Merkezi uzmanları görevlendirildi.

30.04.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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PHNOM Kamboçya'da 20 askerin öldüğü mühimmat patlamasının, ilk belirlemelere göre hatalı kullanımdan kaynaklandığı saptandı.

Kamboçya Ordu Sözcüsü Tümgeneral Mao Phalla, 27 Nisan'da Kampong Speu bölgesindeki askeri üsteki patlamanın, ilk belirlemelere göre, depoya taşınacak askeri mühimmatın kamyondan çıkarıldıktan sonra yerde istiflenip bekletilmesiyle meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada 20 askerin yaşamını yitirdiğini, asker ve sivillerden 11 kişinin yaralandığını bildiren Phalla, olayda üsteki 4 binanın, askeri araçların ve çevredeki köy evlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Phalla, Kamboçya Mayın Eylem Merkezi uzmanlarının olay yerindeki patlamamış mühimmatı temizlediğini kaydetti.

Patlamada yaşamını yitirenler için 29 Nisan'da toplu cenaze töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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