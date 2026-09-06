Kamboçya'da yabancı turist sayısı yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi - Son Dakika
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Kamboçya'da yabancı turist sayısı yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi

Kamboçya\'da yabancı turist sayısı yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi
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Kamboçya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalarak 1,99 milyona düştü. Turizm Bakanı Huot Hak, düşüşü çevrimiçi dolandırıcılık haberleri, sınır gerginlikleri ve Ortadoğu'daki çatışmaların yol açtığı yüksek akaryakıt fiyatlarına bağladı.

PUNOM PEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısı, bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi.

Kamboçya Turizm Bakanlığı tarafından cumartesi günü yayımlanan verilere göre, ülkenin ocak-temmuz döneminde en çok turist çektiği üç turizm pazarı Çin, Vietnam ve ABD oldu.

Kamboçya Turizm Bakanı Huot Hak kısa süre önce yaptığı açıklamada, turist sayısındaki düşüşün bölgesel ve küresel düzeydeki ciddi olumsuzluklardan kaynaklandığını söyledi.

Bakan, düşüşün temel nedenleri arasında çevrimiçi dolandırıcılık şebekelerine ilişkin olumsuz haberleri ve Kamboçya-Tayland sınırındaki gerginlikleri gösterdi. Hak ayrıca, Ortadoğu'daki jeopolitik çatışmaların akaryakıt fiyatlarını yükselterek dünya genelinde seyahat isteğini zayıflattığını kaydetti.

Turizm sektörü, tarım, inşaat ve gayrimenkul ile imalat ürünleri ihracatıyla birlikte Kamboçya ekonomisini ayakta tutan dört temel sektörden biri olmayı sürdürüyor.

Güneydoğu Asya ülkesi, 2025 yılında 5,57 milyon yabancı turist ağırlayarak 3,87 milyar ABD doları brüt gelir elde etmişti.

Kaynak: Xinhua

Dolandırıcılık, Orta Doğu, Kamboçya, Ekonomi, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da yabancı turist sayısı yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamboçya'da yabancı turist sayısı yüzde 46 düşüşle 1,99 milyona geriledi - Son Dakika
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