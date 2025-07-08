Kamboçya'da Yıldırım Düşmesi: 31 Ölü

PUNOM PEN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya'da 2025'in ilk yarısında yıldırım düşmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Kamboçya Ulusal Afet Yönetimi Komitesi'ne göre bu sayı, geçen yılın aynı döneminde yaşanan 45 can kaybına kıyasla yüzde 31'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Komite sözcüsü Soth Kim Kolmony salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından beri hayatını kaybedenler arasında 11 kadın ve 3 çocuk da bulunuyor" dedi.

Kolmony ocak-haziran döneminde yıldırım düşmesi nedeniyle 53 kişinin yaralandığını, 71 büyükbaş hayvanın öldüğünü belirtti.

Siem Reap, Battambang, Banteay Meanchey ve Preah Sihanouk kentlerinin yıldırım düşme vakalarının en sık görüldüğü bölgeler olduğunu belirten Kolmony, özellikle kırsalda yaşayanların fırtına ya da yağmur sırasında evlerinden ya da sığınaklardan çıkmamaları gerektiğini söyledi.