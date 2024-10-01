Kamboçya'dan Ream Deniz Üssü Açıklaması - Son Dakika
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Kamboçya'dan Ream Deniz Üssü Açıklaması

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Ream Üssü'nün sadece Çin için yapılmadığını duyurdu.

01.10.2024 23:47
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Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, Çin'in desteğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün "Çin için yapılmadığını" belirterek, ABD Deniz Kuvvetleri gemilerinin de bu üsse demir atabileceğini ifade etti.

Sun Chanthol, ABD'nin başkenti Washington'da Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin düzenlediği etkinlikte konuştu.

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün "Çin için yapılmadığını" belirten Sun, "Çin, kendi ulusal savunmamız için Ream Deniz Üssü'nün genişletilmesine yönelik bize destek sağladı." dedi.

Sun, bu yardımın Çin ya da başka bir ülkenin ordusunun kullanımı için yapılmadığını vurgulayarak, Ream Deniz Üssü'nün tamamlanmasının ardından "insani yardım veya ortak askeri tatbikat gibi sebepler olduğu sürece her donanmanın buraya demir atabileceğini" ifade etti.

ABD donanması gemilerinin de bu üsse gelebileceğini dile getiren Sun, "sığ sulara sıkışma tehlikesi" nedeniyle ABD donanmasının küçük gemilerle üssü ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

Çin'in deniz aşırı ülkelerde askeri ağ kurduğu iddiası

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni 8 Haziran 2022'de dönemin Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

O dönem ABD, tersane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediğini öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin gemilerinin demirlediği Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer almasıyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunduğu bilinirken Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamboçya'dan Ream Deniz Üssü Açıklaması - Son Dakika

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