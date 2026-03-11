Kamboçya Dolandırıcılıkla Mücadeleye Hız Verdi - Son Dakika
Kamboçya Dolandırıcılıkla Mücadeleye Hız Verdi

11.03.2026 21:25
Kamboçya, çevrim içi dolandırıcılık merkezlerini nisan sonuna kadar kapatmayı planlıyor.

PHNOM Kamboçya'da, nisan sonuna kadar ülkedeki tüm çevrim içi dolandırıcılık merkezlerinin faaliyetlerinin sonlandırılmasının planlandığı bildirildi.

Kamboçya Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele Komisyonundan Sorumlu Bakan Chhay Sinarith, Associated Press'e verdiği röportajda, hükümetin temmuzdan bu yana suç faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 250 merkezi hedef aldığını ve bunların yaklaşık yüzde 80'inin faaliyetini sonlandırdığını açıkladı.

Polisin, dolandırıcılık merkezlerinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için nisandan sonra da "baskı faaliyetleri" yürüteceğini aktaran Sinarith, hükümetin 697 dolandırıcılık çetesi lideri ve onların ortaklarını içeren 79 dava açtığını söyledi.

Sinarith, toplamda 23 ülkeden yaklaşık 10 bin dolandırıcılık merkezi çalışanını ülkelerine geri gönderdiğini belirterek, suçlulardan bazılarının da geri gönderilmeyi beklediğini ve Kamboçya'nın bu sorunla mücadele etmek için başta Çin ve ABD olmak üzere diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

İnsan hakları örgütlerinin son raporlarına göre, Myanmar, Laos ve Kamboçya genelinde 300 binden fazla kişi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılıyor. Bu kişilerden yaklaşık 120 bini Myanmar'da, 100 binden fazlası ise Kamboçya'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Kamboçya, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

22:39
