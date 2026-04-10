Kamboçya, Mayın Avcısı Sıçan Magawa'yı Heykelle Ölümsüzleştirdi

10.04.2026 21:35
Kamboçya, savaş döneminden kalan mayınları tespit ederek binlerce insanın hayatını kurtaran Afrika dev keseli sıçanı Magawa'nın anısını yedi metrelik bir heykelle ölümsüzleştirdi. Magawa'nın yontulmuş heykeli, 4 Nisan Uluslararası Mayın Farkındalık ve Mayın Temizleme Yardımı Günü'nde Siem Reap'te düzenlenen törenle açıldı ve törene hükümet yetkilileri ile mayın patlamalarından sağ kurtulan vatandaşlar katıldı.

Magawa, 2016'dan 2021'e kadar süren kariyerinde 22,5 hektardan fazla araziyi tarayarak 71 kara mayını ve 38 patlamamış mühimmat tespit etti. Metal dedektörlerini yanıltan hurda metalleri görmezden gelerek doğrudan patlayıcılardaki TNT'yi koklayacak şekilde eğitilmişti ve hafif vücut ağırlığı sayesinde mayınları patlatmadan üzerinden geçebiliyordu. 1960'larda başlayan çatışmalar, Kamboçya topraklarını milyonlarca kara mayınıyla doldurdu ve ülke, kişi başına düşen mayın kaynaklı uzuv kaybında dünya birincisi konumunda.

Magawa, 2020'de cesaret altın nişanını alan ilk sıçan oldu ve 2021'de emekliye ayrıldıktan sonra 2022'de huzur içinde öldü. APOPO, onun katkılarının Kamboçya'daki toplulukların güvenle yaşamasını sağladığını belirtti. Siem Reap'teki heykel, Magawa'yı ayakta ve boynunda altın madalyasıyla tasvir ediyor, Kamboçya'nın 2030 yılına kadar mayınlardan tamamen arınma hedefi bulunuyor ve Magawa'nın izinden giden Ronin adlı sıçan 2025'te Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
