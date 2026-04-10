Kamboçya, Mayın Avcısı Sıçan Magawa'yı Heykelle Ölümsüzleştirdi

Kamboçya, savaş döneminden kalan mayınları tespit ederek binlerce insanın hayatını kurtaran Afrika dev keseli sıçanı Magawa'nın anısını yedi metrelik bir heykelle ölümsüzleştirdi. Magawa'nın yontulmuş heykeli, 4 Nisan Uluslararası Mayın Farkındalık ve Mayın Temizleme Yardımı Günü'nde Siem Reap'te düzenlenen törenle açıldı ve törene hükümet yetkilileri ile mayın patlamalarından sağ kurtulan vatandaşlar katıldı.

Magawa, 2016'dan 2021'e kadar süren kariyerinde 22,5 hektardan fazla araziyi tarayarak 71 kara mayını ve 38 patlamamış mühimmat tespit etti. Metal dedektörlerini yanıltan hurda metalleri görmezden gelerek doğrudan patlayıcılardaki TNT'yi koklayacak şekilde eğitilmişti ve hafif vücut ağırlığı sayesinde mayınları patlatmadan üzerinden geçebiliyordu. 1960'larda başlayan çatışmalar, Kamboçya topraklarını milyonlarca kara mayınıyla doldurdu ve ülke, kişi başına düşen mayın kaynaklı uzuv kaybında dünya birincisi konumunda.

Magawa, 2020'de cesaret altın nişanını alan ilk sıçan oldu ve 2021'de emekliye ayrıldıktan sonra 2022'de huzur içinde öldü. APOPO, onun katkılarının Kamboçya'daki toplulukların güvenle yaşamasını sağladığını belirtti. Siem Reap'teki heykel, Magawa'yı ayakta ve boynunda altın madalyasıyla tasvir ediyor, Kamboçya'nın 2030 yılına kadar mayınlardan tamamen arınma hedefi bulunuyor ve Magawa'nın izinden giden Ronin adlı sıçan 2025'te Guinness Dünya Rekoru kırdı.