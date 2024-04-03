Kamboçya'nın eski Başbakanı Hun Sen, Senato Başkanı seçildi

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Kamboçya'nın eski Başbakanı Hun Sen'in, Senato Başkanı seçildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 62 senatörün oy kullandığı seçimde eski Başbakan Hun Sen, oybirliğiyle senato başkanı seçildi.

Aynı zamanda Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri olan 72 yaşındaki Hun Sen, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, senatörlere müteşekkir olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Senato Başkanlığı, Hun Sen'in, Kamboçya Kralı ülke dışındayken onun vekili olarak görev yapmasını sağlıyor.

Görevinden feragat etmişti

Kamboçya'da 1985'ten itibaren 38 yıl Başbakanlık yapan Hun Sen, 23 Temmuz 2023'te yapılan genel seçimde 5 yıllığına yeniden seçilmiş ancak seçimden 3 gün sonra istifa ederek görevi oğluna devredeceğini açıklamıştı.

Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni de Hun Manet'i 7 Ağustos'ta Başbakanlık görevine atamıştı.

46 yaşındaki siyasetçi Hun Manet, 22 Ağustos'taki Meclis oturumunda yapılan güven oylamasında 125 milletvekilinden 123'ünün desteğini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Hun Manet'in kardeşi Hun Many ise 21 Şubat'ta Başbakan Yardımcılığı görevi için Ulusal Meclisten onay almıştı.