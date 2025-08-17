Kamboçya ve Tayland'dan Ateşkese Destek

PUNOM PEN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kamboçya ve Tayland'ın bölgesel askeri komutanları, iki ülke arasında yakın zamanda varılan ateşkes anlaşmasının ardından çatışmalardan kaçınma taahhüdünde bulundu.

Tayland'ın Trat eyaletinde düzenlenen olağanüstü Bölgesel Sınır Komitesi toplantısı sırasında yapılan basın açıklamasında, tarafların tüm düzeylerde iletişimi güçlendirmek amacıyla bir koordinasyon grubu oluşturma konusunda prensipte anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Sınır belirleme çalışmaları devam etmekte olup, iki ülkenin Ortak Sınır Komisyonları tarafından kararlaştırıldığı üzere, sınırları belirlenmiş veya ihtilaflı olmayan bölgelerde mayın temizleme çalışmaları yapılabilir" ifadelerine yer verildi.

Tayland ve Kamboçya güçleri arasında 24 Temmuz'da başlayan silahlı sınır çatışmaları beş gün sürmüş, ASEAN üyesi iki ülke 28 Temmuz öğleden sonra ateşkes konusunda uzlaşmaya varmıştı. Ateşkes aynı gün gece yarısı yürürlüğe girmişti.