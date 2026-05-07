Kamboçya ve Tayland Liderleri Güven Artışı İçin Anlaştı

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında diyalogu sürdürme ve güven artırıcı adımlar atma konusunda mutabık kaldı.

Khmer Times gazetesinin haberine göre Manet ile Anutin, Filipinler'in Cebu kentinde düzenlenen 48. ASEAN Zirvesi marjında bir araya geldi.

Taraflar, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda, diyalogu sürdürme ve güven artırıcı adımlar atma konusunda anlaştı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Marcos Jr, görüşmenin "yapıcı" geçtiğini belirtti.

Marcos Jr, tarafların diyaloğu sürdürmek üzere kendi dışişleri bakanlarını görevlendirmeyi ve gerginliğin tırmanmasını önlemek, barış ve istikrar için gerekli koşulları oluşturmak ve halkların refahını korumak amacıyla birbirleriyle doğrudan ve ayrıntılı bir şekilde görüşmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Ayrıca Marcos Jr, ateşkesin izlenmesine yönelik gözlemci mekanizmasının devam edeceğini ve bunun görev süresinin temmuza kadar uzatıldığını aktardı.

Kamboçya Başbakanı Manet de yaptığı açıklamada, görüşmelerin kalıcı barış ve ilişkilerin normalleşmesi için işleyen çerçeveyi sağlamlaştırmaya odaklandığını belirtti.

Ülkesi ile Tayland'ın sınır konusunda mevcut ikili mekanizmaları yeniden faaliyete geçirmek için mutabık kaldığını belirten Manet, Kamboçya'nın uluslararası hukuka ve mevcut anlaşmalara uygun olarak anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme konusundaki kararlılığına dikkati çekti.

Tayland Başbakanı Anutin de Tayland ile Kamboçya'nın komşu iki ülke olduğunu anımsatarak, "Çatışmalardan kaçınmamız en iyisidir. Bu sadece kayıplara ve acıya yol açar." dedi.

Anutin, ayrıca iki ülkenin aynı yönde birlikte ilerlemesi gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafın barış çabalarını "kararlılık, azim ve samimiyetle" ilerletebileceğini vurguladı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Anlaşmaya rağmen iki ülke arasında 7 Aralık 2025'te yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık 2025'te yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık 2025'te yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık 2025'te imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.