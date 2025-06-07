Kamboçya ve Tayland Sınır Sorununu Barışçıl Çözüme Kavuşturacak - Son Dakika
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Kamboçya ve Tayland Sınır Sorununu Barışçıl Çözüme Kavuşturacak

07.06.2025 23:08
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile sınır sorununu uluslararası adalet mekanizmasıyla çözme niyetinde.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland ile sınır sorununu barışçıl yollarla çözme niyetini yineledi.

Hun Manet, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland ile sınır gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayland ile ilişkilerde barış, dostluk ve iyi işbirliği ilkelerine bağlı olduklarına ancak sınırdaki belirsizliklerin uzun vadede yeni bir silahlı çatışmaya neden olabileceğine işaret eden Hun Manet, "Sorunun uzun süre belirsiz kalmasındansa, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşınarak çözüme kavuşturulması daha doğru olacaktır. Bu kararı, söz konusu bölgelerdeki sınır sorunlarına barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla aldık." ifadelerini kullandı.

Hun Manet, ayrıca, Kamboçya-Tayland Ortak Sınır Komisyonu mekanizması aracılığıyla sınır ölçüm çalışmalarının sürdürülmesi ve kalan sınır hatlarının belirlenmesi için Tayland ile işbirliğine devam edeceklerine ve ihtilafların barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumlarını yineledi.

Öte yandan, 2025 yılında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürütecek olan Malezya Başbakanı Enver İbrahim de X'te yaptığı paylaşımda, Tayland ve Kamboçya liderleriyle sınır sorunlarını görüştüğünü belirtti.

Enver, paylaşımında, "Tayland ve Kamboçya'yı itidal göstermeye, gerilimi azaltacak önlemler almaya ve kapsamlı, barışçıl bir çözüm için çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hun Manet, 2 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada Tayland ile sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmalarına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunmuş ve konuyu UAD'ye taşımayacaklarını açıklamıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

İki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güneydoğu Asya bölgesinde 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya ve Tayland Sınır Sorununu Barışçıl Çözüme Kavuşturacak - Son Dakika

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