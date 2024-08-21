Kambur balinaların avlanma yöntemi keşfedildi

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Araştırmacılar, kambur balinaların, suyu "karmaşık baloncuk ağı"na dönüştürüp bir "alet" gibi kullanarak avlandıklarını keşfetti.

Hawaii Deniz Biyolojisi Enstitüsündeki Deniz Memelileri Araştırma Programından ve Alaska Balina Vakfından araştırmacılar, Alaska'da dronlar ve yerleştirdikleri takip cihazlarıyla kambur balinaların davranışlarını inceledi.

Araştırmacılar, kambur balinaların kril adlı deniz canlılarını avlamak için "karmaşık baloncuklar" oluşturduklarını gözlemlediklerini ve balinaların bu baloncuklarla oluşturdukları ağın boyutunu, derinliğini ve aralarındaki mesafeyi aktif olarak kontrol ettiğini belirledi.

Bu davranışın kambur balinalara özgü olduğunu ifade eden uzmanlar, bu teknikle balinaların "fazla enerji sarf etmeden tek seferde 7 kat daha çok av yakalayabileceği" tahmininde bulundu.

Araştırmacılar, bu davranışla, kambur balinaların "avlanmak için kendi aletini yapan ve kullanan nadir hayvanlar" grubuna dahil olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı.