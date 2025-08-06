Kamçatka'da Deprem Sonrası Yer Kayması

VLADIVOSTOK, 6 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında geçen çarşamba günü meydana gelen güçlü deprem, bölgenin güney kesiminin yaklaşık iki metre güneydoğuya doğru kaymasına neden oldu.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeofizik Servisi Araştırma Merkezi'nin Kamçatka şubesi salı günü Telegram kanalında yayımladığı açıklamada, ön jeodinamik verilerin bölgede önemli yer hareketlerine işaret ettiğini ve bu hareketlerin en yoğun şekilde güneyde kaydedildiğini duyurdu. Açıklamada, bu yer değiştirmelerin, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen Tohoku depremi sonrasında gözlenen yer hareketleriyle benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim insanları ayrıca Petropavlovsk-Kamçatski yakınlarında daha küçük ölçekli kaymalar tespit edildiğini ve deformasyon modelinin erken fay modelleriyle uyumlu olduğunu belirterek, bunun Severo-Kurilsk'teki daha güçlü etkiler ile diğer bölgelerdeki daha hafif etkileri açıkladığını bildirdi.