Kamelyanın içine düşen kuşu itfaiye kurtardı
KAYSERİ - Kayseri'de kamelyanın içine düşerek mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde kamelyanın içerisinden kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamelyanın demirini keserek mahsur kalan kuşa ulaştı. Özgürlüğüne kavuşan kuş, doğal yaşam alanına geri döndü.
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