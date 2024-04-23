Kamerun\'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
Kutlama programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Işıkçı'nın konuşmasının ardından, Türkiye Maarif Vakfına ait okulların öğrencileri Türkçe ve yerel müzikler eşliğinde dans gösterisi sundu.
Program, palyaçoların etkinliğe katılan çocukları eğlendirmesiyle sona erdi.
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