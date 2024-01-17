Kamerun\'da aşçılar AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de aşçılar Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Savunmasız insanların saldırıya uğramasına tahammül edemediğini belirten Aşçı Serge Etienne, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Şifa Hastanesi önünde çekilen Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafını seçti.

Fotoğraflara bakınca 2023 yılının gözünde yeniden canlandığını ve dünyanın çok kötü bir yıl geçirdiğini belirten Aşçı Nighimi Aurluss, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Servis", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" karelerini seçti.

Aşçı Keutchawou Fotso Kevin, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını, Gazze: Kanıt" kategorisinde Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım", "Haber" kategorisinde ise Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu" fotoğraflarını seçti.