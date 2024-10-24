Kamerun'da Ayrılıkçılara Darbe

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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde ordunun düzenlediği operasyonda 2 ayrılıkçı general öldürüldü.

Ulusal basında yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, güvenlik güçleri Kuzey-Batı bölgesinin Ngokentunjia mevkisinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılara karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Anglofon ayrılıkçılardan General Raphado ve General Malvin etkisiz hale getirildi.

Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu devam ediyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin İngilizce konuşulan Güney ile Kuzey-Batı bölgelerindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.