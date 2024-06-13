Kamerun'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları hareketlendi

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Kamerun'da Kurban Bayramı öncesi köylerden ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirlerdeki hayvan pazarlarını hareketlendirdi.

Başkent Yaounde'de bulunan hayvan pazarı Marche de Betail'ın müdürü Amama Madu, Kurban Bayramı öncesi pazarda hareketlilik başladığını söyledi.

Bayrama iki gün kala pazarın çok daha yoğun olmasını beklediğini belirten Madu, fiyatların geçen seneye göre pahalı olduğunu ifade etti.

Marche de Betail'da Kamerun'un Ngaoundere şehrinden getirdiği hayvanlarını satışa çıkaran Saidu Hassan da küçükbaş hayvanlarını 100 bin ile 300 bin franga (yaklaşık 5 bin 300 ile 10 bin 600 TL) büyükbaş hayvanlarını ise 400 bin ile 1 milyon franga (yaklaşık 21 bin 300 ile 53 bin TL) sattığını söyledi.

Satışlardan çok memnun olduklarını dile getiren Hassan, pazarda bulunan hayvanların, genellikle Müslümanların yaşadığı ülkenin kuzeyinden ya da komşu Sudan ve Çad'dan getirildiğini aktardı.