Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

Kamerun\'da Türkiye Maarif Vakfı\'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi

Kamerun'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni, Yaounde'de bulunan Palais de Congres binasında gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TMV yetkilileri, TMV'ye ait Bastos Okulu ve Nkolfoulou Okulu öğrencileri ve veliler katıldı. Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı ve Büyükelçi Işıkçı'nın konuşmasıyla devam etti. Mezun olan öğrenciler ve TMV okullarında görevli öğretmenler, Türkçe şarkılar söyleyerek ve halaylar çekerek mezuniyetlerini kutladı.

26.05.2024 16:55
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Kamerun'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okulların 2023-2024 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Yaounde'de bulunan Palais de Congres binasında düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TMV yetkilileri, TMV'ye ait Bastos Okulu ve Nkolfoulou Okulu öğrencileri ve veliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Işıkçı, mezun olan öğrencileri ve TMV okullarında görevli öğretmenleri tebrik etti.

Öğrenciler mezuniyetlerini, Türkçe şarkılar söyleyerek, halaylar çekerek kutladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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