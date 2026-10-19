Kamerunlu hastalar Meyomessala'da 25. Çinli sağlık ekibinden ücretsiz hizmet aldı

Kamerunlu hastalar Meyomessala'da 25. Çinli sağlık ekibinden ücretsiz hizmet aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamerun'un Güney Bölgesi'ndeki Meyomessala kasabasında 25. Çinli sağlık ekibi perşembe günü üç günlük ücretsiz sağlık hizmetine başladı. Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie cuma günü alanı ziyaret ederek Çinli ekibin hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
MEYOMESSALA, 19 Ekim (Xinhua) -- Kamerun'un Meyomessala kasabasında 25. Çinli sağlık ekibinden ücretsiz sağlık hizmeti almak için sıra bekleyen hastalar, 16 Ekim 2026.
Kamerun'daki 25. Çinli sağlık ekibi, perşembe günü ülkenin Güney Bölgesi'ndeki Meyomessala'da ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başladı. Ekip, üç gün süreyle bölgedeki hastaları muayene etti.
Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, cuma günü sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanı ziyaret ederek, Çinli ekibin Kamerun'daki sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Fotoğraf: Kamerun'daki 25. Çinli Sağlık Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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