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Kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabada sinema keyfi yaptılar - Son Dakika
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Kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabada sinema keyfi yaptılar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen 'İkisi Bir Arada Kamp' etkinliğine katılan vatandaşlar, kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabalı sinema keyfi yaptılar.

04.02.2024 00:49  Güncelleme: 01:12
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Kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabada sinema keyfi yaptılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen "İkisi Bir Arada Kamp" etkinliğine katılan vatandaşlar, kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabalı sinema keyfi yaptılar.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından 4'üncü geleneksel "ikisi bir arada kamp" etkinliği düzenlendi. Yeşilvadi Mahallesi'ndeki boş bir alanda düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte; arabalı sinema, dj konser ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Vatandaşlar, geceyi aydınlatan ateşin etrafında hem ısındı hem de sinema izledi. Bazı vatandaşlar kurdukları çadırda, bazıları da arabada film izlemenin keyfini yaşadı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Murat Abalı da katılımcılara okuma kitabı hediye etti. Ayrıca, vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır "ikisi bir arada kamp" etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bin 500 tane kitap dağıttıklarını ifade eden Türkyılmaz, "4 yıldır bu etkinliği gerçekleştiriyoruz pandemi döneminde de yapmıştık. Bugün iki tane film izliyoruz; 'Bursa Bülbülü' ve 'Gülen Yüzler' nostalji bir şey. Gazozlarımızı aldık mısır patlattık. Bin 500 tane kitap dağıttık. 3 bin tane araç burada. Yahşihan cıvıl cıvıl heyecanlı. Kamp ateşleri var, gençlik var, heyecan var. İnşallah nice yıllarda bu kitapların önemi ve nostaljik filmlerin, Yeşilçam filmlerin önemi yaşar diyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğin güzel olduğundan bahseden Yusuf Atuçuran, "Kırıkkale Üniversitesinde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Etkinlik çok güzel eğlenceli farklı bir hava var. Bizim için güzel hatıralar bunlar. Gençlik zamanında yapılması şeyler" dedi.

Ortamın güzel olduğunu anlatan Yasir Hamza Tekiner, " Kütahya'da üniversite okuyorum. Buraya tatile gelmişken bu etkinliğe katılmak istedim. Ateşe çok yakın duruyorlar tam göremiyoruz. Ama çok beğendim. Ortam olarak güzel" diye konuştu.

Banu Emir, "Çok güzel bir etkinlik ama havanın soğuk olması negatif çocuklar için" ifadesini kullandı.

Ailesi ile birlikte geldiğini belirten Orhan Emir ise, etkinliği hazırlayan belediyeye teşekkür etti.

Kamp ateşinin etrafında toplanıp, arabada sinema keyfi yaptılar
Kaynak: İHA

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Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Yahşihan, Gençlik, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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