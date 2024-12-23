Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kamp yapan 2 kişi, yanlarına gelen tilkiye yiyecek verdi.
1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yapmaya giden Oğuzhan Çakır ve Bahadır Öztürk'ün yanına, ateş başında yemek yedikleri sırada tilki geldi.
Hayvanın aç olduğunu anlayan iki arkadaş, hayvana yiyecek verdi. Tilki, beslendikten sonra bölgeden uzaklaştı.
Tilkinin ateş başına gelip kampçıların elinden yiyecek yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kampçıların Tilki ile Dostluğu - Son Dakika
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