Kamu Çalışanları Zam Talebiyle Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamu Çalışanları Zam Talebiyle Eylemde

18.08.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kamu-Sen Bolu Şubesi, kamu çalışanları ve emekliler için yüksek zam talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, pankart ve dövizlerle Borozanlar Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi gelecekleri için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle 25 milyon insanın onurlu yaşam mücadelesi için toplandıklarını söyledi.

Özübek, "Türkiye Yüzyılı" misyonuna yakışan bir kamu düzeni istediklerini belirterek, "Bu yüzden 2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu." diye konuştu.

"Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz." diyen Özübek, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bizler, her gün canla başla, fedakarca görevini eksiksiz yerine getiren, memleketin dört bir yanında devletini onurla temsil eden kamu çalışanlarıyız ancak bu ülkenin yükünü sırtlayan memurlar, hak ettiği ücreti alamıyor. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için buradayız, hakkımızı almak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Kamu, bolu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Çalışanları Zam Talebiyle Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:44:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kamu Çalışanları Zam Talebiyle Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.