Kamu Çalışanları Zam Talebiyle Eylemde

Türkiye Kamu-Sen Bolu Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri, pankart ve dövizlerle Borozanlar Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi gelecekleri için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle 25 milyon insanın onurlu yaşam mücadelesi için toplandıklarını söyledi.

Özübek, "Türkiye Yüzyılı" misyonuna yakışan bir kamu düzeni istediklerini belirterek, "Bu yüzden 2026 yılı için yüzde 88,6, 2027 yılı için yüzde 45,2 oranında zam talebimizi masaya koyduk ama bize gelen, hayattan kopuk, enflasyon hedefine sıkışmış, masa başında hesaplanmış bir teklif oldu." diye konuştu.

"Bugün ülke genelinde iş bırakma eylemindeyiz." diyen Özübek, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bizler, her gün canla başla, fedakarca görevini eksiksiz yerine getiren, memleketin dört bir yanında devletini onurla temsil eden kamu çalışanlarıyız ancak bu ülkenin yükünü sırtlayan memurlar, hak ettiği ücreti alamıyor. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için buradayız, hakkımızı almak için buradayız." ifadelerini kullandı.